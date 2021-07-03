В России предложили новый налог для повышения пенсий

Чтобы повысить пенсии следует ввести новый налог на добычу полезных ископаемых, деньги с которых зачислялись бы в Пенсионный фонд. Об этом в интервью URA.RU заявил бывший глава Верховного совета России, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов.

«Все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. Но цены на углеводороды растут, от этого народ ничего не имеет. И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода. А народ косвенно стал бы собственником недр. Можно было бы повысить пенсии», — предложил Хасбулатов.

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Он добавил, что такая мера поможет отменить реформу 2018 года, повышающую пенсионный возраст. По его мнению, эта реформа вредна, так как средняя продолжительности жизни в России отстает от средней продолжительности в Европе на 10 лет.

Ранее Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Таким образом, ЦБ намерен реформировать нынешнюю систему, несмотря на провалы проектов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и гарантированного пенсионного плана (ГПП).