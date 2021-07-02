Экономика
 
Последние новости
Описан эпизод с ползавшим перед Сталиным на коленях Хрущевым
Петра Мамонова подключили к ИВЛ
В России предложили повысить плату за капремонт жилья
США предсказали самые высокие темпы роста ВВП в современной истории
Оценен способ США внезапно сбросить атомную бомбу на Россию
Представитель МакSим прокомментировала сообщения о блокировке счетов певицы
Российского оператора пригласили в Киноакадемию США
Чернокожий миллиардер потребовал 14 триллионов долларов репараций
Мужчина напал на женщину днем и залез ей в шорты
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван российский регион с самыми высокими пенсиями по старости

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Минтруд назвал регионы России с самыми высокими страховыми пенсиями по старости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в России в 2020 году, проведенного ведомством.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил Чукотский автономный округ, пенсионеры которого получают 27 258,63 тысяч рублей. В топ-4 также вошли Ненецкий автономный округ (24 399,89 рубля), Камчатский край (23 435,97 рубля) и Магаданская область (23 442,32 рубля).

Самые маленькие пенсии в России получают жители Дагестана (12,9 тысяч рублей), Калмыкии (13,5 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарии (12,7 тысяч рублей).

Ранее россияне сообщили, что считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Привившимся от COVID-19 россиянам предложили поднять пенсию
Названы обладатели самых больших пенсий в России
В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста
Другие материалы рубрики
Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
12:2230 июня

В Госдуме оценили предложенную Центробанком новую пенсионную реформу

11:5830 июня

Россия продала рекордный объем электроэнергии за рубеж

11:4630 июня

Российские банки окажутся под ударом России и США

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
10:4330 июня

В России подготовили новую пенсионную реформу

10:2530 июня

Путин поручил найти виновных за срыв сроков по мегапроекту

09:4930 июня

«Газпром» заработает за счет Украины

Экономика00:1131 мая

«Частные инвесторы становятся движущей силой».

Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
08:4430 июня

Россияне стали избавляться от компаний в любимом офшоре

07:1830 июня

Россиянам назвали способы сэкономить на мобильной связи

04:4630 июня

Азиатская страна оставит мир без одежды

Россия
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
«Страны сговорились? Это же чушь»
Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина
«Вам должно быть интересно».
О том, как московский транспорт становится не только комфортным и качественным, но и модным
По расписанию
Чем сегодня знаменито Московское метро
Все материалы
Мир
В МВД Германии не подтвердили кибератаку со стороны России
Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в атаке на Германию
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Ким Чен Ын признал существование «большого кризиса» в Северной Корее
«Миропорядок надо менять»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт оценил возможность интеграции Турции и Азербайджана
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
На Украине заявили о потере «морального превосходства»
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
Назван способ сохранить важную роль России в Закавказье
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Украинские депутаты поддержали легализацию марихуаны
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Доктор Мясников предложил запретить слова «иммунитет» и «антитела»
«Гангстер и алкоголик»
 
Путин подписал закон «о приземлении» IT-гигантов в России
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
В России предложили замедлить TikTok
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Маленький храбрый краб дал отпор львиному прайду и попал на видео
Врач назвал способы улучшить сон и просыпаться отдохнувшим
Акула выскочила из воды и откусила ногу мужчине на парашюте
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Cпасшиеся из рабства мать и сын встретились через 31 год разлуки
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все материалы
Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию
Царь, просто царь: каким запомнился Toyota Land Cruiser 200
Мы собрали лучшие материалы «Мотора» о культовом внедорожнике
Стала известна стоимость Toyota Land Cruiser 300 в России
Турбомотор и вариатор: тестируем самый дорогой Renault Duster
Бесступенчатая трансмиссия и турбонаддув? Почему бы и нет!
У нового Geely Atlas Pro появится доступная версия в России
Как правильно обращаться с лебедкой
И на что Defender способен на бездорожье — со штатной лебедкой или без неё
Представлен самый быстрый Porsche Cayenne
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Россиянам назвали самые чистые пляжи на Черном море
Россиянам предложат пеший туристический маршрут по берегу Белого моря
В Новосибирске пройдет фестиваль современного искусства
В Приморье захотели построить новый зоопарк
В Нижнем Новгороде пройдет всероссийский кинофестиваль
В России появится Летняя школа национальных театров
Россияне спасли детеныша нерпы на Курильских островах
Все материалы