Назван российский регион с самыми высокими пенсиями по старости

Минтруд назвал регионы России с самыми высокими страховыми пенсиями по старости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в России в 2020 году, проведенного ведомством.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил Чукотский автономный округ, пенсионеры которого получают 27 258,63 тысяч рублей. В топ-4 также вошли Ненецкий автономный округ (24 399,89 рубля), Камчатский край (23 435,97 рубля) и Магаданская область (23 442,32 рубля).

Самые маленькие пенсии в России получают жители Дагестана (12,9 тысяч рублей), Калмыкии (13,5 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарии (12,7 тысяч рублей).

Ранее россияне сообщили, что считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц.