Россияне обозначили размер достойной пенсии

В среднем россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob оказалось в распоряжении РИА Новости.
Самые высокие запросы граждан к уровню пенсии оказались в Москве — 44,5 тысячи рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербурге с ожиданиями жителей в 43,5 тысячи рублей, замкнул тройку лидером Хабаровск, где граждане обозначили средний размер достойной пенсии в 43,4 тысячи рублей. Самые скромные притязания — у жителей Набережных Челнов. Они сочли достойными выплаты в 35,1 тысячи рублей.
Выяснилось, что запросы у мужчин выше, чем у женщин. Так, россияне в среднем называли сумму в 41,3 тысячи рублей, а россиянки — 38,5 тысячи рублей. Также этот показатель возрастает с увеличением возраста респондентов: 34,1 тысячи рублей у опрошенных до 24 лет и 41,8 тысячи рублей у граждан старше 45 лет. Разница в размере ожидаемой пенсии среди тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей, оказалась более 10 тысяч (33,2 против 45,3 тысячи рублей).
Каждый четвертый россиянин рассчитывает, что основным источником доходов будет государственная пенсия, более 10 процентов граждан возлагают надежды на личные сбережения, два процента — на финансовую помощь детей. Чуть больше россиян планируют жить на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды.
В августе россияне назвали сумму для достойной жизни на пенсии. В среднем граждане хотели бы ежемесячно получать около 59 тысяч рублей. Пожелания россиян превосходят реальный размер государственной пенсии — в среднем 15 тысяч рублей — почти в четыре раза.
На ожиданиях сказывается пол, возраст и образование. Так, мужчины хотели бы получать пенсию в 61 тысячу рублей, а женщины — 56 тысяч. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (61 тысяча рублей).