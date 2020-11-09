Россияне обозначили размер достойной пенсии

В среднем россияне считают достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob оказалось в распоряжении РИА Новости.

Самые высокие запросы граждан к уровню пенсии оказались в Москве — 44,5 тысячи рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербурге с ожиданиями жителей в 43,5 тысячи рублей, замкнул тройку лидером Хабаровск, где граждане обозначили средний размер достойной пенсии в 43,4 тысячи рублей. Самые скромные притязания — у жителей Набережных Челнов. Они сочли достойными выплаты в 35,1 тысячи рублей.

Выяснилось, что запросы у мужчин выше, чем у женщин. Так, россияне в среднем называли сумму в 41,3 тысячи рублей, а россиянки — 38,5 тысячи рублей. Также этот показатель возрастает с увеличением возраста респондентов: 34,1 тысячи рублей у опрошенных до 24 лет и 41,8 тысячи рублей у граждан старше 45 лет. Разница в размере ожидаемой пенсии среди тех, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей и от 80 тысяч рублей, оказалась более 10 тысяч (33,2 против 45,3 тысячи рублей).

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Каждый четвертый россиянин рассчитывает, что основным источником доходов будет государственная пенсия, более 10 процентов граждан возлагают надежды на личные сбережения, два процента — на финансовую помощь детей. Чуть больше россиян планируют жить на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды.

В августе россияне назвали сумму для достойной жизни на пенсии. В среднем граждане хотели бы ежемесячно получать около 59 тысяч рублей. Пожелания россиян превосходят реальный размер государственной пенсии — в среднем 15 тысяч рублей — почти в четыре раза.

На ожиданиях сказывается пол, возраст и образование. Так, мужчины хотели бы получать пенсию в 61 тысячу рублей, а женщины — 56 тысяч. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (61 тысяча рублей).