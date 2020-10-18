В России вступили в силу новые правила получения пенсий

В России с 18 октября вступил в силу приказ Минтруда, определяющий новые правила получения пенсий. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно приказу министерства, пенсионеры, пожелавшие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Раньше в случае смены банка дата получения выплат также могла меняться.

«Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — пояснила изданию заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Теперь же, по ее словам, дата поступления денег больше не будет зависеть от банка — она будет определяться условиями, которые заранее согласуют с пенсионером.

Ранее в октябре стало известно, что больше половины россиян (56 процентов) решили самостоятельно копить на пенсию. Еще 28 процентов жителей страны вообще не планируют откладывать на старость.