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Россиянам раскрыли законные способы увеличить пенсию

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Фото: Виктор Лисицын/ Globallookpress.com

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам законные способы увеличить пенсию, передает агентство «Прайм». На конец 2021 года, по прогнозам Пенсионного фонда, ее средний размер должен составить 15 781 рубль, по закону выплаты не могут быть меньше прожиточного минимума, но фактически лишь немного его превышают.

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — рассказал специалист.

Он напомнил, что размер выплат зависит в первую очередь от страхового и нестрахового стажа, а также от пенсионных коэффициентов. Страховой стаж высчитывается за тот период, пока работодатель платит взносы, соответственно, уже выйдя на пенсию, можно продолжать работать официально, чтобы увеличить его, пояснил Биезбардис.

Кроме того, при наличии можно предоставить в ПФР доказательства ранее неучтенного стажа. Это могут быть документы от работодателя либо оформленные должным образом показания не менее двух коллег. Также увеличить пенсию можно с помощью добровольной уплаты взносов в Пенсионный фонд, как это делают самозанятые. Эксперт отметил, что выплаты подлежат ежегодному повышению в связи с получением дополнительных коэффициентов, не более трех в год.

Страховая пенсия в рамках обязательного пенсионного страхования включает фиксированную выплату в размере 6044,48 рублей в 2021 году. Она удваивается у пенсионеров, достигших 80 лет, плюс 50 процентов получают жители Крайнего Севера при наличии страхового стажа 25 лет у мужчин и 20 — у женщин, плюс 100 процентов получают инвалиды первой группы. Некоторые категории инвалидов имеют право на две пенсии одновременно.

Биезбардис также порекомендовал обратиться в пенсионный фонд и проверить состояние своего счета. Бывает так, что те, кто родился позже 1952 года и не обращался за выплатами, накапливают на счетах некоторую сумму (обычно менее 150 тысяч рублей), которая может быть переведена заявителю единовременно.

Ранее независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии. По оценкам эксперта, в среднем взрослый россиянин каждый месяц тратит около 2500 рублей на спиртное. Данную сумму Доржиев рекомендует ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке. Он отметил, что если дивиденды будут составлять 10 процентов в год, то за 40 лет можно накопить около 15 или 17 миллионов рублей.

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