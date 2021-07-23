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В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам на 2022 год

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития России задумались о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Соответствующее поручение было дано главам ведомств Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову. Данный вопрос будет рассмотрен сотрудниками министерств совместно с социальными партнерами. Вместе они проработают необходимость и финансовое обеспечение увеличения пенсий россиян.

Позиция Кремля

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось. При этом, по его словам, «соответствующие предложения уже сформулированы».

Позиция регионов

Ранее Адыгея и Севастополь внесли в Госдуму два законопроекта о возврате к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году. В частности, указывалось, что отмена индексации в январе 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела «к существенному снижению покупательной способности граждан». «Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение "серой зарплаты"», — говорилось в пояснительной записке.

Авторы инициативы из Адыгеи добавили, что многие пенсионеры работают нелегально — без оформления документов или по чужим документам, или на половину ставки, — чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Это в свою очередь приводит к снижению поступления страховых взносов.

Позиция работников

8 июня председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам. В организации выразили озабоченность тем, что соответствующее поручение главы государства до сих пор не реализовано. В частности, профсоюзы указали, что правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов и при этом не внесло свой вариант по этому вопросу. «Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — предупреждали они.

Ранее в ходе опроса «Рамблера» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка выяснилось, что большинство россиян не смогли разобраться, как формируется их будущая пенсия. О том, что она делится на страховую и накопительную, знают менее 10 процентов граждан. Так, 89 процентов граждан интересуются формированием пенсии, но только 8 процентов знают принципы ее формирования из накопительной, страховой части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Больше половины респондентов — 51 процент — признались, что пытались разобраться в этой теме, но столкнулись со сложностями. О пенсионных баллах и двух частях пенсии слышали 30 процентов опрошенных, но не поняли, как это работает. Еще 11 процентов участников опроса признались, что и вовсе не интересуются этой темой.

В феврале сообщалось, что подавляющее большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За дополнительную выплату высказались 84 процента опрошенных, за год доля таких желающих увеличилась — в феврале прошлого года их было 78 процентов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тысячи рублей в месяц. Россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81 процент. Меньше всего корпоративным пенсиям доверяют граждане старше 56 лет.

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