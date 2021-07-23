В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам на 2022 год

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития России задумались о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Соответствующее поручение было дано главам ведомств Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову. Данный вопрос будет рассмотрен сотрудниками министерств совместно с социальными партнерами. Вместе они проработают необходимость и финансовое обеспечение увеличения пенсий россиян.

Позиция Кремля

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об индексации пенсий работающим пенсионерам пока не принималось. При этом, по его словам, «соответствующие предложения уже сформулированы».

Позиция регионов

Ранее Адыгея и Севастополь внесли в Госдуму два законопроекта о возврате к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году. В частности, указывалось, что отмена индексации в январе 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела «к существенному снижению покупательной способности граждан». «Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение "серой зарплаты"», — говорилось в пояснительной записке.

Авторы инициативы из Адыгеи добавили, что многие пенсионеры работают нелегально — без оформления документов или по чужим документам, или на половину ставки, — чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Это в свою очередь приводит к снижению поступления страховых взносов.

Позиция работников

8 июня председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам. В организации выразили озабоченность тем, что соответствующее поручение главы государства до сих пор не реализовано. В частности, профсоюзы указали, что правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов и при этом не внесло свой вариант по этому вопросу. «Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — предупреждали они.

Материалы по теме Эффективная экономия Можно ли снизить расходы в Москве Спешат на выручку Россияне массово отправились торговать на биржи. Почему их не останавливает риск потерять все?

Ранее в ходе опроса «Рамблера» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка выяснилось, что большинство россиян не смогли разобраться, как формируется их будущая пенсия. О том, что она делится на страховую и накопительную, знают менее 10 процентов граждан. Так, 89 процентов граждан интересуются формированием пенсии, но только 8 процентов знают принципы ее формирования из накопительной, страховой части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Больше половины респондентов — 51 процент — признались, что пытались разобраться в этой теме, но столкнулись со сложностями. О пенсионных баллах и двух частях пенсии слышали 30 процентов опрошенных, но не поняли, как это работает. Еще 11 процентов участников опроса признались, что и вовсе не интересуются этой темой.

В феврале сообщалось, что подавляющее большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За дополнительную выплату высказались 84 процента опрошенных, за год доля таких желающих увеличилась — в феврале прошлого года их было 78 процентов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тысячи рублей в месяц. Россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81 процент. Меньше всего корпоративным пенсиям доверяют граждане старше 56 лет.