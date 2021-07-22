Россияне назвали вещь важнее высокой зарплаты

Возможность работать удаленно или по гибридному графику оказалась для россиян предпочтительнее высокой зарплаты, особенно важна эта вещь для людей старше 34 лет. О такой тенденции пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

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Около 44 процентов хотят работать удаленно или бывать в офисе только пару дней в неделю. Высокая зарплата стала вторым по значимости критерием — на нее ориентируются 42 процента опрошенных. Также россияне обращают внимание при поиске работы на стабильность компании, перспективы карьерного роста, степень адекватности начальства и коллектива.

Около 20 процентов назвали важными степень удаленности работы от дома и транспортную доступность. До пандемии, отмечают эксперты, самым важным фактором при выборе работы был уровень дохода.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение профсоюзов обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты из-за инфляции. Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции.

По словам Нилова, работающий пенсионер выгоден государству, поскольку работодатель вносит за него взносы во все внебюджетные фонды, также от него идет подоходный налог в бюджет.