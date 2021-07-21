В Госдуме поддержали предложение профсоюзов ежегодно индексировать зарплаты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение профсоюзов обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты из-за инфляции. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

С соответствующим предложением ранее выступила профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщало РИА Новости.

В заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой, предлагается ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. В нынешнем варианте проекта «Единого плана» прописана индексация только для неработающих пенсионеров.

В Госдуме считают эти идеи оправданными и необходимыми. В беседе с «Лентой.ру» Ярослав Нилов поддержал все три предложения профсоюзов, сообщив, что нынешнее трудовое законодательство нуждается в доработке.

«Что касается индексации пенсии работающим пенсионерам — это давно перезревший вопрос», — начал политик. «В 2016 году перестали индексировать, объясняя это нестабильной экономической ситуацией. Спустя время многое изменилось, но, к сожалению, эту норму из законодательства пенсионного нам пока не удается исключить. Неоднократно тема обсуждалась на встречах с президентом, были даны поручения правительству. Да, решение это дорогое, но мы считаем, что дискриминировать пенсионеров и делить их на работающих и неработающих нельзя», — резюмировал глава профильного комитета Госдумы.

По его словам, работающий пенсионер выгоден государству, поскольку работодатель вносит за него взносы во все внебюджетные фонды, также от него идет подоходный налог в бюджет. Кроме того, считает Нилов, получая дополнительный заработок, пенсионер повышает продолжительность жизни, ее качество и уровень.

По поводу соотношения величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода политик высказался следующим образом: «В этом году у нас две социально значимые величины. Это МРОТ и прожиточный минимум». Нилов сообщил, что они теперь определяются по новой методике: МРОТ — исходя из медианной заработной платы, которая высчитывается путем анализа всех заработных плат, выплачиваемых в стране, умноженной на коэффициент.

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«Но у нас этот коэффициент очень маленький — 0,4, а в европейских странах — 0,6. По нашему законодательству этот коэффициент может меняться не реже раза в три года. Мы в ЛДПР считаем, что он должен меняться ежегодно, и я абсолютно согласен с профсоюзами, что это должно происходить чаще, быстрее и динамичнее и достигать установленных величин, используемых в мировой практике», — подчеркнул политик.

Он отметил, что то же самое касается прожиточного минимума. «Здесь также используется медианная методика. Тот же подход в развитых странах, но соотношение другое. Нам это тоже нужно пересматривать», — резюмировал Нилов.

Также политик поддержал идеи индексации зарплат. Он отметил, что во многих секторах работодатели самостоятельно решают, проводить индексацию или нет, что политик счел неправильным.

«Вот, например, госслужащим в этом году не индексируют заработную плату. И это, кстати, влияет на тех, кто выходит на пенсию как госслужащий. Заработную плату в коммерческом секторе тоже работодатель сам определяет. В бюджетной сфере по-разному эти вопросы решаются. Поэтому я полностью согласен с тем, что зарплата должна индексироваться как минимум на коэффициент официальной инфляции, хотя он тоже занижен», — заключил он.

В ноябре прошлого года SuperJob провел опрос — он показал, что доля российских компаний, которые в ближайшее время собираются повысить или индексировать зарплаты своим сотрудникам, оказалась минимальной за четыре года. Сейчас на это готова пойти каждая пятая компания (21 процент). Это касается в основном фирм из производственной и строительной сфер, медицинских организаций, IT-компаний или госучреждений, где заработок зависит от минимального размера оплаты труда.