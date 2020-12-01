Назван процент готовых выплатить новогодние премии работодателей

Только 13 процентов работодателей в России планируют выдать всем сотрудникам премии по итогам 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Согласно полученным данным, еще 25 процентов собираются премировать только отличившихся работников. При этом 62 процента компаний полностью отказались от премий. Отмечается, что в 2019 году 19 процентов компаний были готовы выплатить всем сотрудникам новогодние бонусы, а 30 процентов — отдельным работникам.

Ранее сообщалось, что доля российских компаний, которые в ближайшее время собираются повысить или индексировать зарплаты своим сотрудникам, оказалась минимальной за четыре года. Согласно данным опроса SuperJob, на такие меры готова пойти только каждая пятая фирма (21 процент).