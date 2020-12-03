Определены российские регионы с частыми задержками по зарплате

Более четверти россиян (29 процентов) определили, что не могут отнести пунктуальность в вопросе выплаты заработной платы к достоинствам своего работодателя. Об этом говорится в опросе сервиса hh.ru, передает РБК.

На своем нынешнем или последнем месте работы с задержками зарплат не сталкивался 71 процент российских работников. При этом наиболее часто это происходило в Башкирии, где об этой проблеме сообщили 64 процента россиян, Омской области (65 процентов), Ставропольском крае (66 процентов).

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Реже всего с задержками в зарплате сталкивались жители Тюменской области (82 процента), а также Пермского края и Томской области (по 78 процентов). Москва и Санкт-Петербург — ближе к концу списка. Не сталкивались с задержками зарплат в этих регионах 69 и 70 процентов респондентов соответственно.

При этом достойной свою зарплату назвали только 33 процента респондентов. Больше всего довольны свои заработком (более 40 процентов) в Тюменской, Самарской, Челябинской и Воронежской областях. Аутсайдером оказалась Тульская область (20 процентов).

Результаты опроса также показали, что люди не очень довольны теми условиями, в которых им приходится работать. Уютным свое место работы считают 30 процентов респондентов, о готовности работодателя оплачивать сверхурочные говорят 18 процентов, а широкие возможности для карьерного роста видят лишь 11 процентов.

Ранее сообщалось, что доля российских компаний, которые в ближайшее время собираются повысить или индексировать зарплаты своим сотрудникам, оказалась минимальной за четыре года — на такие меры готова пойти только каждая пятая фирма. Компании, которые планируют повысить зарплаты или недавно делали это, — в основном из производственной и строительной сфер, медицинские организации, IT-компании или госучреждения, где заработок зависит от минимального размера оплаты труда.