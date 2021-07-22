Российские студенты назвали лучшие места для работы

Российские студенты назвали самых привлекательных работодателей и зарплатные ожидания, компания Universum, которая специализируется на изучении брендинга работодателей, поделилась результатами исследования, пишет РБК.

Специалисты опросили около 19 тысяч студентов различных специальностей в российских регионах. Согласно данным, популярнее всего у выпускников IT-компании. Главным атрибутом привлекательности работодателя молодые люди назвали высокий заработок в будущем. На втором месте — возможность развивать карьеру и проходить профессиональное обучение. Далее студенты различных специальностей называли свои ценности. К примеру, для выпускников бизнес-направлений важен успех компании на рынке, а для программистов — высокий базовый оклад. Для девушек стабильность и уважительное отношение в коллективе приоритетнее остальных факторов, а юноши выбирают работодателя, предлагающего большой оклад.

Студенты, обучающиеся по специализациям «бизнес, коммерция» после трудоустройства хотят получать от 65 до 100 тысяч рублей. Рейтинг самых привлекательных компаний для них возглавил Google, на втором месте — «Яндекс». Третью строчку занимает «Газпром». В пятерку самых желаемых компаний также попали Microsoft и BMW Group.

У тех, кто выбрал IT-специальности, самыми желаемыми являются Google, «Яндекс», Microsoft, Intel и Mail.ru. Выпускники этих специальностей хотят получать от 70 до 90 тысяч рублей.

Гуманитарии также хотят попасть в Google, «Яндекс» и Microsoft. Уровень их желаемой зарплаты после выпуска колеблется от 59 до 125 тысяч рублей.

Ранее российские студенты назвали плюсы дистанционного обучения. По их словам, такой формат обучения позволяет высыпаться и не носить с собой много учебных пособий и материалов.