Назван порядок привлечения пенсионеров на стройки вместо мигрантов

Привлекать на российские стройки пенсионеров, чтобы заменить ими мигрантов, планируется исключительно в добровольном порядке. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, предложившего эту инициативу, передает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Помимо этого, задействовать их планируется только в тех работах, которые не требуют физической активности. Какие именно должности имеются в виду, в аппарате не уточнили.

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Хуснуллин объяснял идею демографическим провалом 1990-х и начала нулевых годов, из-за которого регионы борются за трудовые ресурсы. Он вспомнил, что когда в Советском Союзе строили метро, то так же собирали проектировщиков со всей страны, в том числе тех, кто был на пенсии.

По словам вице-премьера, в строительную отрасль следует привлечь до 2024 года пяти миллионов трудовых мигрантов. В Минстрое ранее отмечали, что весной на стройках не хватало порядка 1,2 миллиона человек. В качестве замены им рассматриваются военные, студенты и заключенные.

Глава Союза пенсионеров, сенатор Валерий Рязанский одобрил идею Хуснуллина. По его мнению, уже наступил тот период в развитии страны, когда следует использовать пенсионеров. Эти работники, подчеркнул он, могут не только участвовать в проектировании, но и работать на складах, например, готовить инструмент.