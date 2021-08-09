Россияне назвали лучший возраст для ухода с работы

Каждый пятый россиянин (20 процентов) назвал лучшим возрастом для ухода с работы 55 лет, а работать до 60 лет собираются чуть больше граждан — 22 процента. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и СберНПФ, передает РИА Новости.

До 60 лет работать планируют 22 процента респондентов, при этом среди мужчин это 17 процентов, а среди женщин — 28 процентов. В то же время год назад до 60 лет собирались работать 27 процентов россиян, а соотношение мужчин и женщин было одинаковым. Также по сравнению с прошлым годом на 16 процентов увеличилось число опрошенных, которые планируют завершать карьеру только после официального выхода на пенсию — 58 процентов.

Кроме того, более четверти участников исследования — 26 процентов — сообщили, что хотят продолжить карьеру до 60-65 лет. При этом мужчины чаще, чем женщины, готовы трудиться до этого возраста — 31 процент против 21 процента. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, а еще 22 процентов опрошенных — после 70 лет.

Ранее сообщалось, что рейтинг городов, в которых россияне предпочли бы жить на пенсии, возглавила Москва. Согласно данным исследования, столицу, расположившуюся на первом месте, выбрали 16 процентов опрошенных, за Санкт-Петербург проголосовали 15 процентов респондентов, а за Сочи — 12 процентов.