В России пересчитают пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию по старости или инвалидности в беззаявительном порядке. Это касается россиян, которые вышли на пенсию не позже 1 января этого года. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Росси (ПФР).

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ПФР учтет накопленные годы стажа и страховые взносы, уплаченные с заработной платы. Чем больше зарплата, тем больше будет повышение. Прибавку рассчитают на основе значения индивидуального пенсионного коэффициента. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Максимальный размер прибавки будет 279 рублей в месяц.

Пенсионерам, работающим неофициально, такой перерасчет не полагается. Августовская корректировка коснется почти десяти миллионов россиян. Размер денежных выплат пересчитают автоматически.

В июне этого года средний размер назначенных пенсий в России составил 15 822 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 5,6 процента, однако в реальном выражении в первой половине года выплаты снизились. В январе реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4 процента в годовом выражении. Затем показатель начал падать.