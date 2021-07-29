В России снизились пенсии

В июне средний размер назначенных пенсий в России составил 15 822 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 5,6 процента, но в реальном выражении в первой половине года выплаты снизились. Об этом говорится в материалах Росстата.

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В январе реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4 процента в годовом выражении. Затем показатель начал падать: в феврале — на 0,1 процента, в марте — на 0,2 процента, в апреле — на 0,1 процента, в мае — на 0,5 процента. В июне сокращение составило 0,8 процента.

Ранее сообщалось, что объем средств на счетах клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) к середине этого года достиг трех триллионов рублей, что стало рекордом за все время существования системы.

Пенсионные накопления на счетах Пенсионного фонда России (ПФР) и государственного ВЭБ.РФ на тот же период превысили два триллиона рублей, а число застрахованных лиц — 38 миллионов человек. Таким образом, по состоянию на конец июня 75 миллионов россиян имели более пяти триллионов пенсионных накоплений.

Глава негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Светлана Касина ранее заявила, что россияне не понимают принципы работы накопительной пенсионной системы.