Пенсионные накопления россиян достигли рекорда

Объем средств на счетах клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) к середине 2021 года достиг трех триллионов рублей, что стало рекордом за все время существования системы. Об этом со ссылкой на оперативную информацию фондов пишет «Коммерсантъ».

При этом количество клиентов фондов постепенно снижается. К 30 июня оно впервые с начала 2019 года опустилось ниже 37 миллионов человек. За второй квартал сокращение составило 55,7 тысячи человек.

Пенсионные накопления граждан на счетах Пенсионного фонда России (ПФР) и государственного ВЭБ.РФ на тот же период превысили 2 триллиона рублей, а число застрахованных лиц — 38 миллионов человек. Таким образом, по состоянию на конец прошлого месяца более 75 миллионов россиян имени более пяти триллионов пенсионных накоплений.

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НПФ быстро росли с 2014 года, когда власти впервые ввели мораторий на накопительные пенсии. На тот момент предполагалось, что заморозка продлится не более года, но власти регулярно продлевали принятое решение.

В 2019-2020 годах Центробанк начал бороться с активностью переходных компаний, из-за чего граждане начали возвращаться в ПФР. Сокращение базы всех фондов происходит из-за смерти клиентов и единовременных выплат лицам по пенсионным основаниям, если у тех не хватает на счетах средств для назначения накопительной пенсии.

Как отмечается в материале, в настоящее время отток средств граждан компенсируется за счет инвестиционного дохода. Ситуация может измениться после того, как начнутся массовые выплаты гражданам 1967 рода рождения. Для женщин они начнутся в следующем году, а для мужчин на пять лет позднее.

Эксперты указывают, что традиционно пенсионные деньги рассматриваются в экономике как один из главных источников долгосрочных инвестиций. Однако в России их роль невелика и будет только уменьшаться. Уже сейчас средства физлиц на фондовом рынке на треть больше, чем у НПФ — четыре триллиона рублей.

Ранее НПФ «Будущее» Светлана Касина заявила, что россияне не понимают принципов работы накопительной пенсионной системы, что и стало причиной неразвитости механизма.