В Госдуму внесут законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Группа депутатов и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram сообщил, что документ «подготовлен в целях возобновления с 1 января 2022 года индексации страховых пенсий работающим пенсионерам». Он отметил, что отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым.

«Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении», — указал политик.

23 июля сообщалось, что вопрос индексации пенсий военным и работающим пенсионерам войдет в народную программу «Единой России», который партия проработает с правительством страны. «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии, что с просьбой восстановить справедливость в вопросе индексации пенсий к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку обратились представители некоммерческих организаций (НКО) во время открытия штаба общественной поддержки партии в Горно-Алтайске.

«По индексации пенсий ветеранам военной службы — думаю, что первым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена — по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров», — пояснил секретарь генсовета партии. По словам Турчака, в вопросах индексации пенсий необходимо двигаться поступательно. «Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс», — отметил он.