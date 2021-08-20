Счетная палата похвалила Пенсионный фонд

Счетная палата составила отчет по итогам проверки бюджета Пенсионного фонда за 2020 год

Счетная палата в отчете, опубликованном на сайте ведомства, похвалила Пенсионный фонд России (ПФР) за исполнение его бюджета в 2020 году.

В частности, ПФР своевременно исполнил все обязательства по повышению пенсий и социальных выплат. Так, страховая часть пенсий неработающих пенсионеров увеличилась на 6,6 процента, что в 2,2 раза превысило официальный показатель инфляции за 2019 год.

«Работающим пенсионерам страховые пенсии повышены с 1 августа 2020 года, их размеры после перерасчета в среднем увеличились на 192,25 рубля (в 2019 году — на 185,01 рубля)», — говорится в документе.

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Также с 1 февраля были на три процента повышены единовременная денежная выплата и другие социальные выплаты, а с 1 апреля — на шесть процентов социальные пенсии и выплаты, размер которых зависит от величины прожиточного минимума для пенсионеров.

По состоянию на конец прошлого года, величина средней страховой пенсии составляла 15455,67 рубля, что на 847,51 рубля больше, нежели годом ранее. Отношение среднего размера назначенной страховой пенсии по старости к средней зарплате составляло 1,29.

Доходы ПФР по итогам года составили 9,6 процента ВВП (против восьми процентов годом ранее), расходы — 9,1 процента ВВП (против 7,8 процента в 2019-м).