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21:46, 11 июня 2026Россия

ВСУ ударили по медучреждению в российском городе

Глава Энергодара Пухов: Территория медсанчасти подверглась атаке дронов ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, под атаку украинских беспилотников попала территория медсанчасти. Зафиксированы три прилета, о чем рассказал глава администрации города Максим Пухов на платформе «Макс».

По его информации, удары были совершены Вооруженными силами Украины (ВСУ) вечером в четверг, 11 июня, по территории медсанчасти №145. Первая атака пришлась на автомобиль КАМАЗ, в котором располагалась акушерская передвижная комната.

«К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — отметил чиновник в своей публикации.

Пухов охарактеризовал случившееся как осознанную тактику террора против гражданской инфраструктуры.

Ранее вражеские силы ударили по жилым кварталам Энергодара в Запорожской области. В итоге пострадала бабушка, которая была госпитализирована. Кроме того, два автомобиля в городе оказались полностью сожжены.

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