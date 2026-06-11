ВСУ ударили по медучреждению в российском городе

Глава Энергодара Пухов: Территория медсанчасти подверглась атаке дронов ВСУ

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, под атаку украинских беспилотников попала территория медсанчасти. Зафиксированы три прилета, о чем рассказал глава администрации города Максим Пухов на платформе «Макс».

По его информации, удары были совершены Вооруженными силами Украины (ВСУ) вечером в четверг, 11 июня, по территории медсанчасти №145. Первая атака пришлась на автомобиль КАМАЗ, в котором располагалась акушерская передвижная комната.

«К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — отметил чиновник в своей публикации.

Пухов охарактеризовал случившееся как осознанную тактику террора против гражданской инфраструктуры.

Ранее вражеские силы ударили по жилым кварталам Энергодара в Запорожской области. В итоге пострадала бабушка, которая была госпитализирована. Кроме того, два автомобиля в городе оказались полностью сожжены.