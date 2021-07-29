Счетная палата рассказала о способе сэкономить на строительстве дорог

Использование щебня по старому ГОСТу позволило бы сэкономить на строительстве дорог почти 1,5 миллиарда рублей ежегодных расходов федерального бюджета. О таком способе рассказала Счетная палата в своем отчете по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах, передает РИА Новости.

Аудиторы обратили внимание, что на данный момент при строительстве дорог нет возможности использовать асфальтобетоны с щебнем по старому ГОСТу 8267-93. В то же время состав новых смесей, в частности асфальтобетона с щебнем по новому ГОСТу 32703-2014, принципиально не изменился, однако стоит такое покрытие значительно дороже. Аудиторы подсчитали, что включение старого щебня в перечень разрешенных материалов позволяло бы экономить при строительстве дорог 1,4773 миллиарда рублей каждый год.

При этом качество дорожного покрытия осталось бы на прежнем уровне. Так, показатели состояния дорог, построенных с применением традиционных и новых стандартов, практически не отличаются. А колейность отдельных участков из новых асфальтобетонов порой оказывается выше. Кроме того, высокая пористость этих смесей может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом.

В прошлом году аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов объяснил плохое качество российских региональных дорог. Тогда в ходе проверки выяснилось, что на содержание дорог в регионах тратится почти в восемь раз меньше средств, чем на содержание федеральных трасс. Как подчеркнул Богомолов, такая ситуация негативно влияет на состояние региональных дорог..