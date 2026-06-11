Десятки тысяч пчел захватили прокатный велосипед в Петербурге

Десятки тысяч пчел захватили прокатный велосипед в центре Петербурга

Рой из десятков тысяч пчел захватил прокатный велосипед в центре Санкт-Петербурга. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

На записи, снятой местным жителем на Глиняной улице в центре Петербурга, можно наблюдать, как сотни пчел облепили корзинку и часть руля прокатного велосипеда, припаркованного на тротуаре. «Редкое явление — улей убежал у кого-то. Это ж сколько пчелок...» — прокомментировал увиденное мужчина.

По словам биолога Павла Глазкова, велосипед «оседлал» рой среднего размера — в нем порядка 20 тысяч насекомых общим весом два килограмма. Специалист уточнил, что, несмотря на внушительное количество, они не опасны для человека. «Перед вылетом из основного места жительства они набирали в брюшко максимальное количество нектара меда. Ведь они не знают, когда в следующий раз будут есть. И они прямо максимально набивают желудок медом из улья», — объяснил он, добавив, что трогать пчел все же не стоит.

Глазков также сообщил, что насекомые не будут долго «жить» на транспорте — спустя несколько часов или суток они полетят дальше. Он рассказал, что в начале лета у пчел начинается так называемое роение — способ размножения, во время которого насекомые покидают улей, чтобы создать новую колонию. Эти насекомые, отметил он, выбрали велосипед как случайное место для временного отдыха. «Конечная цель — это какое-то дупло, где они смогут поселиться основательно», — заключил биолог.

Накануне на видео сняли рой пчел, налетевший на детскую площадку в подмосковном Красногорске.