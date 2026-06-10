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16:44, 10 июня 2026Экономика

Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

Рой пчел налетел на детскую площадку в Красногорске
Александра Качан (Редактор)

Рой пчел налетел на детскую площадку в подмосковном Красногорске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Очевидцы сфотографировали дерево рядом с детской площадкой, на котором сидят сотни пчел. Насекомые практически полностью скрыли за собой кору растения. В сети также появилось видео, на котором двое мужчин пытаются собрать пчел в специальную емкость и отнести в более подходящее место.

Ранее в Москве летучая мышь проникла в одну из квартир. Животное укусила живущую в квартиру кошку. Хозяевам пришлось вызвать специалистов, чтобы избавиться от мыши.

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