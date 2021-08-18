В Совете Федерации назвали пиаром предложение отменить пенсионную реформу

Член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал законопроект депутатов от КПРФ об отмене пенсионной реформы. Представляющий «Единую Россию» сенатор назвал это предложение пиаром, сообщает в среду, 18 августа, «Газета.Ru».

«Слишком большой путь пройден, и возврата к старой системе не будет», — объяснил Рязанский, отметив, что это предложение не поддержат ни Госдума, ни правительство.

Он пояснил, что указанные в финансово-экономическом обосновании инициативы расходы в размере 604,5 миллиарда рублей не являются главным предметом дискуссии.

Ранее 18 августа группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Государственную Думу законопроект о возвращении с 1 января 2022 года прежнего пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости с 60-ти лет для мужчин и с 55-ти лет для женщин.

Как считают депутаты, вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст в 2018, нужно было усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, с помощью пополнения ее за счет части налогов.