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В Совете Федерации назвали пиаром предложение отменить пенсионную реформу

Сенатор Рязанский назвал пиаром законопроект об отмене пенсионной реформы
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Валерий Рязанский
Валерий Рязанский
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал законопроект депутатов от КПРФ об отмене пенсионной реформы. Представляющий «Единую Россию» сенатор назвал это предложение пиаром, сообщает в среду, 18 августа, «Газета.Ru».

«Слишком большой путь пройден, и возврата к старой системе не будет», — объяснил Рязанский, отметив, что это предложение не поддержат ни Госдума, ни правительство.

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Он пояснил, что указанные в финансово-экономическом обосновании инициативы расходы в размере 604,5 миллиарда рублей не являются главным предметом дискуссии.

Ранее 18 августа группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Государственную Думу законопроект о возвращении с 1 января 2022 года прежнего пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости с 60-ти лет для мужчин и с 55-ти лет для женщин.

Как считают депутаты, вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст в 2018, нужно было усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, с помощью пополнения ее за счет части налогов.

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