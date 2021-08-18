Депутаты КПРФ внесли проект о возвращении старого пенсионного возраста

Группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Государственную Думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Как считают депутаты, вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст в 2018, нужно было усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, с помощью пополнения ее за счет части налогов.
Причины для возвращения старого пенсионного возраста
По мнению авторов инициативы, российская экономика не нуждается в увеличении числа работников. Они отметили, что россияне предпенсионного возраста жалуются на ухудшение состояние здоровья. Кроме того, из-за этого произойдет рост нагрузки на Фонд социального страхования.
«С повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью», — считают в партии. Кроме того, если не вернуть прежний пенсионный возраст, существует риск роста безработицы, в том числе среди молодежи.
При этом в марте в российском правительстве отвергли законопроект Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Тогда он предлагал снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин. Также сенатор выступал за уменьшение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию.
Новое увеличение пенсионного возраста
В июне представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявили, что повышение пенсионного возраста, так же как и уменьшение размера пенсии не рассматриваются.
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко отметил, что все зависит от производительности труда. «И я думаю, что нам не только не придется повышать пенсионный возраст, а у нас даже будет избыточная рабочая сила, благодаря роботизации и автоматизации производства», — сказал он. Говоря о возможности уменьшения пенсии политик отметил, что «уменьшать уже некуда».
Уйти на пенсию досрочно
В апреле в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что некоторые россияне могут досрочно уйти на пенсию с нынешнего года.
Впервые этим правом могут воспользоваться россиянки 1965 года рождения, которые имеют четырех детей. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, пенсия будет назначаться в 57 лет. Матери не менее пятерых детей могут уйти на пенсию в 50 лет.
Кроме того, досрочная пенсия предусмотрена для россиян с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований, если их минимальный стаж составляет 15 лет.
В семьях, где воспитывается ребенок-инвалид до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше срока. Кроме того, на досрочную пенсию имеют право претендовать опекуны инвалидов с детства.
Три года назад, в 2018-м, был принят закон, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период должен продлиться до 2028 года.