Россиянам назвали способ увеличить пенсию

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области россиянам назвали способ увеличить свои пенсии. Об этом сообщает Ura.ru. Это можно сделать благодаря участию в программе государственного софинансирования.

В ведомстве уточнили, что такая программа осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. «Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», — добавили в ПФР.

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Ранее в августе группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Согласно старому закону, женщины могли уйти на пенсию в 55, а мужчины в 60 лет. Коммунисты уверены, что российская экономика сейчас не испытывает необходимости в увеличении числа работников.

Комментируя эту инициативу, депутат Госдумы Ярослав Нилов предупредил, что законопроект о понижении пенсионного возраста уже несколько раз отклоняли, и пока невозможно предугадать, какой результат будет на этот раз.

С 2019 года в России запущен процесс постепенного повышения пенсионного возраста. К 2024 году возраст выхода на пенсию у мужчин будет равен 65 годам, у женщин — 60. Это на пять лет больше прежних параметров. Переходный период продлится до 2028 года.