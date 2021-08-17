В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым, а также сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Согласно старому закону, женщины могли уйти на пенсию в 55, а мужчины в 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

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Авторы инициативы настаивают, что российская экономика сейчас не испытывает необходимости в увеличении числа работников. Среди прочего в КПРФ уверены, что с повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью. Также, полагают коммунисты, в стране вырастет безработица, в том числе среди молодежи.

С 2019 года в России запущен процесс постепенного повышения пенсионного возраста. К 2024 году возраст выхода на пенсию у мужчин будет равняться 65 годам, у женщин — 60. Это на пять лет больше прежних параметров. Переходный период продлится до 2028 года.

Коммунисты считают, что тогда вместо повышения пенсионного возраста нужно было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы, например, пополняя ее за счет части налогов.