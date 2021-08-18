Россиян призвали смириться с пенсионным возрастом

Проректор Академии труда и социальных отношений, член экспертного совета при правительстве России Александр Сафонов призвал не мечтать о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию и смириться с текущим положением дел, сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал инициативу группы депутатов-коммунистов, которые накануне выборов в Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы. По мнению Сафонова, такие идеи не более чем популизм.

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Эксперт уверен, что ухудшать положение пенсионного фонда никто не станет, закон вступил в силу и начал работать, а государство уже получило определенную выгоду. Для возврата понадобятся дополнительные расходы, а этого никто не хочет.

Также Сафонов указал на дефицит, сложившийся на рынке труда. По словам эксперта, он только усугубится при снижении пенсионного возраста. А это значит, считает Сафонов, что перспективы у идеи коммунистов нет.

Между тем авторы законопроекта полагают, что российской экономике не нужно большее количество работников, а россияне предпенсионного возраста жалуются на ухудшение состояния здоровья. Они считают, что пенсионная реформа, проведенная в 2018 году, повысит уровень безработицы среди молодежи.

В марте этого года правительство уже отвергло законопроект одного из авторов нынешней инициативы, сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Он предлагал снизить возраст выхода на страховую пенсию до 61 года для мужчин и до 56 лет для женщин.

Ранее глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал россиян не мечтать о четырехдневной рабочей неделе.