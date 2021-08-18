Россиян призвали забыть о четырехдневке и больше работать

Вместо того, чтобы добиваться введения четырехдневной рабочей недели, россияне должны больше работать, считает глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишут «Известия».

Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Труд должен радость приносить человеку Валерий Фадеев О введении четырехдневки

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Больше работать

Политик призвал россиян учитывать тенденции в оплате труда, а поэтому забыть о сокращении рабочей недели. Фадеев напомнил, что больше половины трудящихся в стране получают 27-28 тысяч рублей ежемесячно, много тех, кто ограничен зарплатой в размере 15-20 тысяч. «Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону», — отметил. Труд в сельскохозяйственной сфере тоже может быть в радость и хорошо оплачиваться, уверен Фадеев. По его словам, за такую работу платят лучше — не 25, а 50 тысяч рублей.

Работа крестьянина тоже может быть в радость Валерий Фадеев О сокращении рабочей недели

Агрономы по его словам, получают до 200 тысяч рублей. «И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», — поделился руководитель. Фадеев призвал не разводить слишком «много разговоров» о четырехдневке или введении дополнительных праздничных дней. Он против того, чтобы «труд воспринимался как обуза и ярмо» при том, что это «чуть ли не главное в жизни человека».

Обсуждение вопроса

Впервые о введении четырехдневки в России заговорили летом 2019 года. Будучи премьер-министром, Дмитрий Медведев предположил, что такой процесс должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов — там отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Очередной раз к идее уменьшения рабочей недели Медведев вернулся в апреле 2021 года. Он предложил начать нововведения с некоторых регионов или группы компаний.

Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три Дмитрий Медведев О введении четырехдневки

«Как до Луны»

За два года обсуждения вопроса чиновники и эксперты выдвигали разные идеи, а эксперты оценивали целесообразность реформы. Одним из самых популярных предложений был перевод на сокращенный график женщин.

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Экономисты считают, что введение четырехдневной рабочей недели негативно скажется на производительности труда. По мнению некоторых из них, такое возможно не ранее, чем через 40-50 лет. Другие призвали сократить рабочую неделю как можно скорее, так как из-за избытка рабочей силы без таких мер победить безработицу и обеспечить достойную оплату труда не удастся. Третьи считают, что Россия никогда не перейдет на четырехдневку, и реформа неизбежно столкнется с ростом издержек на фоне кризиса.

Экономист Алексей Зубец отметил, что до четырехдневной недели «как до Луны». Если убрать 20 процентов рабочей силы, то непонятно, кто будет заменять отдыхающих людей, задается вопросом он. Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России Александр Сафонов уверен, что перехода на четырехдневку в ближайшие десять лет не будет, однако допустил возможное сокращение рабочей недели на час-два.

Согласно исследованию Superjob, мужчины в два раза реже поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чем сами женщины (17 и 35 процентов соответственно). Каждый третий мужчина думает, что если вводить четырехдневку, то для всех. Около 25 процентов женщин тоже разделяют это мнение.

Треть россиян против

По данным опроса, треть россиян боится введения четырехдневки и сокращения доходов. 44 процента респондентов поддержали идею о четырехдневной рабочей неделе, а против выступили — 34 процента.

При этом 63 процента опрошенных заявили, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. Однако практически каждый четвертый (24 процента) думает, что не справится со своим функционалом за такой срок.

