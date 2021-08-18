Россиян призвали больше работать

Советник президента России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что гражданам нужно больше трудиться, а не обсуждать сокращение рабочей недели до четырехдневной. По его мнению, в этой области стоит двигаться в другую сторону, сообщают «Известия».

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подчеркнул, что в стране ведется «слишком много разговоров» о переходе на четырехдневку и о праздниках. По его мнению, россияне стали воспринимать труд «как обузу и как ярмо», поэтому просят о его уменьшении. Однако необходимость работать является чуть не ли главным явлением в жизни человека.

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«Человек должен жить ради семьи, ради детей, ради того, чтобы что-то в жизни сделать. Труд должен радость приносить человеку», — призвал Фадеев.

Деятель объяснил, что он не выступает против праздников или сокращения рабочей недели. Однако он полагает, что в сфере трудоустройства стоит двигаться в другую сторону. Фадеев признал, что не каждому россиянину удается найти работу по душе. Кроме того, многие сотрудники получают низкие зарплаты — об этих вопросах стоит задуматься, подчеркнул он.

«Работа крестьянина тоже может быть в радость. И мы видим передовые хозяйства, я в них бывал, там и зарплата хорошая. По крайней мере не 25, а уж 50 тысяч рублей, бывает больше. А агрономы и по 100, и по 150, и по 200 тысяч получают. И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре», — заявил глава СПЧ.

По мнению главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, переход на четырехдневку возможен только при сохранении работникам прежней заработной платы. Однако эту инициативу вряд ли реализуют в стране в ближайшее время, считает эксперт.