Экономист оценил шансы введения четырехдневной рабочей недели в России

Четырехдневная рабочая неделя вряд ли будет введена в России. Об этом заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, его цитирует издание «Комсомольская правда».

«России до этого — как пешком до Луны на сегодняшний день, потому что в стране есть несколько секторов, где высокая производительность труда, а основная масса российской экономики — это такая более низкая производительность труда», — оценил шансы на изменение рабочей недели экономист.

Он объяснил, что если убрать 20 процентов рабочей силы, то непонятно, кто будет заменять отдыхающих людей. Также он отметил, что четырехдневка была бы оправдана при большом количестве безработных в стране.

По его мнению, большая часть безработных в стране имеет собственное дело, или занимается работой в теневых секторах экономики. Также директор института отметил, что в случае ввода четырехдневки, бюджетным предприятиям придется увеличивать заработные платы и набирать людей. Это в свою очередь повлечет дополнительную нагрузку на бюджет.

Ранее сообщалось, как жители России отреагировали на идею ввода четырехдневной рабочей недели. По результатам опроса выяснилось, что треть россиян высказались против.

