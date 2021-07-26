Переход на четырехдневку в России назвали невозможным

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России вряд ли возможен, поскольку бизнес столкнется с ростом издержек на фоне сложной экономической ситуации. Такое мнение высказала РИА Новости ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец.

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Она отметила, что для перехода на четырехдневку нужно преодолеть большой путь как экономических, так и законодательных изменений. «Важно провести эксперимент с ключевыми заинтересованными компаниями, а также законодательно обеспечить соблюдение прав работников, чтобы при сокращении рабочих дней не пострадала заработная плата сотрудников», — подчеркнула Хейфец.

Научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Разият Амирханова отметила, что при сокращении рабочей недели придется нанимать дополнительных сотрудников. Она назвала невыгодным переход на четырехдневку для некоторых секторов экономики, например, для сельского хозяйства или строительства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, однако готово рассмотреть предложения, если они поступят. По его словам, ведомство пока не получало инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована».

При этом треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов.