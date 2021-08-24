В Кремле исключили новые выплаты гражданам

Дополнительные выплаты российским гражданам, помимо тех, что ранее анонсировал президент страны Владимир Путин, не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что в воскресном заявлении президента речь шла «о всех пенсионерах, о военных пенсионерах различных ведомств силового блока». При этом представитель Кремля попросил не забывать о выплатах, которые уже прошли, в первую очередь для «граждан с детьми в разной конфигурации».

Ранее сегодня Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Подавать какие-либо документы для этого не нужно, Пенсионный фонд подготовит бумаги самостоятельно. Деньги должны перевести в сентябре, а тем, кому не успеют — в октябре.

Кроме того, Путин предложил по итогам года выплатить военнослужащим дополнительно в среднем по 15 тысяч рублей. Он подчеркнул, что выплата должна коснуться всех военнослужащих.

Такие действия президент объяснил необходимостью повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.