Российским пенсионерам рассказали о дополнительных выплатах за родственников

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о праве российских пенсионеров на дополнительные выплаты за родственников. Они предусмотрены рядом государственных программ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как объяснил эксперт, в зависимости от обстоятельств пенсионер может рассчитывать на доплату по одной или нескольким программам поддержки. Средства могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, в виде ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Родственники на иждивении

При наличии на иждивении нетрудоспособных родственников (детей, родителей, супругов, братьев, сестер, внуков, дедушек и бабушек) пенсионер также может получать повышенную фиксированную выплату. Она составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100 процентов, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля).

6044,48 рубля может достигать выплата для пенсионера с нетрудоспособными родственниками на иждивении

Для получения выплаты следует обратиться в отделение Пенсионного фонда (ПФР) или в МФЦ с подтверждающими документами, пояснил Биезбардис.

Многократно увеличивается фиксированная пенсия для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера Евгений Биезбардис об увеличении выплат для пенсионеров

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Погибшие военнослужащие

Эксперт напомнил, что с 1 февраля для пенсионеров, родственники которых умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей, предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля. Ежемесячно 1459,52 рубля могут получать пенсионеры — дети первого и второго поколения людей с заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей.

Отдельная выплата в 4378,49 рубля полагается женам и родителям военнослужащих, которые погибли во время защиты СССР. Также доплаты установлены и для родственников военнослужащих 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые участвовали в бою в Аргунском ущелье, и для родных умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы.

Еще по 500 рублей добавят к пенсии супругам военных, погибших в период войн с Финляндией, Японией, Великой Отечественной, заключил Биезбардис.

Изменения в правилах выплаты пенсий

С 2022 года российских пенсионеров ожидают изменения в правилах выплаты пенсий. Как объяснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать заявления на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

Кроме того, безработным гражданам пенсии и социальные доплаты будут начисляться автоматически за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально устроиться на работу, а также людям с ограниченными возможностями здоровья при достижении пенсионного возраста.

Капремонт и коммуналка

Напомнила Финогенова и о льготах и доплатах для пенсионеров старше 70 лет. Так, неработающие имеют право оплачивать взносы за капремонт со скидкой 50 процентов в случае отсутствия задолженности и при условии, что жилье находится в собственности. Кроме того, они имеют право на частичную компенсацию стоимости коммунальных платежей, если на оплату ЖКУ уходит не менее 22 процентов ежемесячного дохода.

При достижении 80 лет одинокие граждане полностью освобождаются от уплаты данных платежей. Кроме того, для людей старше 80 лет предусмотрена надбавка к пенсии в виде 100-процентного повышения ее фиксированной части.

Сентябрьские выплаты

24 августа президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить единовременную выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. 2 сентября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату получили более 30 миллионов российских пенсионеров. А с 3 сентября граждане, которые получают пенсию через почту и другие доставочные организации начали получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.