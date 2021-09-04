Россиянам объяснили грядущие изменения в правилах выплаты пенсий

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о грядущих изменениях в правилах выплаты пенсий. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как объяснила финансист, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать заявления на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

Кроме того, безработным гражданам пенсии и социальные доплаты будут начисляться автоматически за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально устроиться на работу, а также людям с ограниченными возможностями здоровья при достижении пенсионного возраста.

Кому надбавку?

Социальные доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности будут также начисляться автоматически, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Финогенова добавила, что с 2022 года проживающие не менее 30 лет в сельской местности граждане смогут дополнительно получать надбавку в виде 25 процентов от фиксированной выплаты. При этом не обязательно проживать в сельской местности после оформления выплат, важно только в момент начисления пенсии. В случае переезда доплата останется. Пенсионерам, которым в связи с переездом выплата надбавки была прекращена, в 2022 году ее восстановят.

Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате", — указала Финогенова. Юлия Финогенова о выплатах пенсионерам

Эксперт также рассказала о большой вероятности поправок в пенсионном законодательстве, которые затронут пенсии граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями жизни.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Единовременные выплаты в сентябре

3 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании правительства сообщила, что уже более 12 миллионов человек, которые получают пенсию через почту и другие доставочные организации, с 3 сентября начинают получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 миллиардов рублей для 12,5 миллиона наших граждан Татьяна Голикова о единовременной поддержке пенсионеров

Глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума, в свою очередь, заявил, что 2 сентября единовременную выплату получили более 30 миллионов российских пенсионеров. Речь идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карту.

Поддержка пенсионеров обеспечена указом президента России Владимира Путина от 24 августа. С инициативой глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Выплаты обеспечат также и военным.

Капремонт со скидкой и отмена коммуналки

Ранее экономист Финогенова напомнила о льготах и доплатах для пенсионеров старше 70 лет. Так, для данной категории лиц бывают федеральные и региональные.

Первые положены всем пенсионерам вне зависимости от места проживания. В частности, неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право оплачивать взносы за капремонт со скидкой 50 процентов в случае отсутствия задолженности и при условии, что жилье находится в собственности.

Помимо этого данная категория лиц может получить субсидию на частичную компенсацию стоимости коммунальных платежей, если на оплату ЖКУ уходит не менее 22 процентов ежемесячного дохода пенсионера.

При достижении 80 лет одинокие граждане полностью освобождаются от уплаты данных платежей. Кроме того, для людей старше 80 лет предусмотрена надбавка к пенсии в виде 100-процентного повышения ее фиксированной части. Получить льготы можно, лично обратившись в отделение Пенсионного фонда России или в МФЦ, либо направив соответствующее заявление через сайт Госуслуг.