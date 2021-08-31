В Кремле уточнили получателей новых выплат военным

Единовременные выплаты в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, которые предполагают новые указы президента России Владимира Путина, коснутся всех званий и всех должностей, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих —15 тысяч выплачивается», — сказал представитель Кремля.
Указы, подписанные Путиным, были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации ранее 31 августа.
Деньги граждане получат в сентябре. По словам Пескова, «выплата будет носить одинаковый характер для всех независимо от званий и должностей».
Помимо этого, поддержку по указу Путина окажут и российским пенсионерам, сумма выплат составит десять тысяч рублей и также коснется всех категорий. По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции.