Кремль прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за новых выплат пенсионерам и военнослужащим. Он сказал, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, передает РИА Новости.
Некоторые эксперты полагают, что выплаты подстегнут инфляцию, признал официальный представитель Кремля. Но также существует аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что это не приведет к росту инфляционных тенденций, отметил Песков.
«С уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», — сказал пресс-секретарь президента.
22 августа Путин пообещал выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Соответствующий указ он уже подписал. По его словам, деньги получат все: и работающие, и неработающие. Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически. Кроме того, по 15 тысяч рублей получат военнослужащие, а также курсанты и силовики.
По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции. На выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей.