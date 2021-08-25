Кремль прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам

Песков сказал, что выплаты не приведут к росту инфляционных тенденций в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за новых выплат пенсионерам и военнослужащим. Он сказал, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, передает РИА Новости.

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Некоторые эксперты полагают, что выплаты подстегнут инфляцию, признал официальный представитель Кремля. Но также существует аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что это не приведет к росту инфляционных тенденций, отметил Песков.

«С уверенностью можно сказать, что принимаемых мер более чем достаточно для гарантированного обеспечения макроэкономической стабильности», — сказал пресс-секретарь президента.

22 августа Путин пообещал выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Соответствующий указ он уже подписал. По его словам, деньги получат все: и работающие, и неработающие. Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически. Кроме того, по 15 тысяч рублей получат военнослужащие, а также курсанты и силовики.

По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции. На выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей.