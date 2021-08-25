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Путин анонсировал выплату силовикам

Путин анонсировал разовую выплату всем силовикам в 15 тысяч вне зависимости от звания
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда партии «Единая Россия» объявил о разовой выплате всем сотрудникам правоохранительных ведомств и военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выплата будет одинаковой для всех, вне зависимости от звания, и составит 15 тысяч рублей. «Все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — сказал он. Также он предложил распространить дотацию на курсантов военных училищ.

Выплаты пенсионерам

22 августа Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Соответствующий указ он уже подписал. По его словам, деньги получат все: и работающие, и нет.

Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически. Замглавы Минтруда Ольга Баталина указала, что единовременные выплаты коснутся 43 миллионов человек.

«Школьные» выплаты

Со 2 августа в России начались разовые выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей. «Выплату проведем, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу», — заявил тогда глава государства. Выплаты должны были начаться 16 августа, но было принято решение о переносе. Власти готовы передать деньги родителям 17 миллионов детей. В июле премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты семьям со школьниками.

Самым простым способом подать заявку на выплату является заполнение формы на сайте госуслуг. Такая возможность появилась у россиян с 15 июля. Также запросить деньги можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда России или в МФЦ.

Откуда деньги

По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции. При этом, дополнительные выплаты российским гражданам, помимо тех, что уже анонсированы, не планируются. Говоря об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, попросил не забывать о выплатах, которые уже прошли, в первую очередь для «граждан с детьми в разной конфигурации».

На выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей. Такую сумму назвал глава Минфина страны Антон Силуанов. «Это требует немалых бюджетных ресурсов», — добавил министр. Средства поступят из доходов бюджета этого года. В Госдуме, Совфеде и Счетной палате также заявили о такой сумме. Деньги переведут в сентябре, заявлений подавать не потребуется — документы подготовит Пенсионный фонд.

Осторожно, мошенники

Ранее сообщалось, что решение властей о выплатах вызвало всплеск активности мошенников. Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что только за первую половину июля было выявлено более 170 сайтов, с помощью которых злоумышленники обманывали россиян. Специалист рассказал, что самыми популярными способами обмана жителей являются хищение данных банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе и просьба заплатить комиссию за якобы налог, начисленный при перечислении каких-либо выплат. При этом эксперт отметил, что в прошлом году подобного уровня нелегальной активности в сети замечено не было.

Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова, в свою очередь, рассказала, что киберпреступники часто прибегают к такому методу, как создание поддельных сайтов государственных и муниципальных структур. Она объяснила, что злоумышленники подделывали даже сайты, на которых проводилась лотерея для тех, кто привился от коронавируса.

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