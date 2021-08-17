Российским семьям с детьми пообещали новые многомиллиардные выплаты

Российским малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет направят новые многомиллиардные выплаты. Сумма дополнительно предусмотренных средств составит более 21 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — пообещал Мишустин на заседании правительства. Эти деньги будут перечислены помимо тех 254 миллиардов, которые уже выделили регионам. Такая помощь, объяснил глава правительства, важна для родителей, и размер выплат зависит от финансового положения конкретной семьи.

Причины отказа в выплатах на детей ранее назвала замминистра труда Ольга Баталина. По ее словам, в большей степени на начисление выплат влияет правило нулевого дохода, но оно не применяется, если родитель у ребенка один. Замглавы ведомства подчеркнула, что сейчас при назначении выплат детально изучается и оценивается нуждаемость человека в поддержке.

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