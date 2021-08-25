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Счетная палата раскрыла число пенсионеров в России

Счетная палата: число пенсионеров в России на 1 апреля этого года — 42,6 миллиона человек
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Число пенсионеров в России на 1 апреля 2021 года составило 42,6 миллиона человек. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, передает РИА Новости.

Согласно документу, 8,6 миллиона из них работают. Также отмечается, что страховые пенсии получают 38,77 миллиона жителей страны, а страховые пенсии по старости — 35,35 миллиона.

Ранее во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. По его словам, деньги получат все: и работающие, и нет. Соответствующий указ он уже подписал. Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически, подавать заявления для этого не нужно. В Госдуме, Совфеде и Счетной палате сошлись во мнении, что на это потребуется 500 миллиардов рублей.

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