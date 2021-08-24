Путин пообещал 15 тысяч рублей курсантам и работникам правоохранительных органов

Путин: курсанты и работники правоохранительных органов получат по 15 тысяч рублей

Выплаты в размере 15 тысяч рублей получат курсанты и работники правоохранительных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

О необходимости выплат для военных ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он попросил главу государства дать поручение о поддержке армии.

Путин 22 августа пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Военнослужащие получат по 15 тысяч рублей. Глава государства считает необходимым повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции. Выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

На выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей. Такую сумму назвал глава Минфина страны Антон Силуанов. Средства поступят из доходов бюджета этого года. Деньги переведут в сентябре, заявлений подавать не потребуется — документы подготовит Пенсионный фонд.