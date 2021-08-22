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Шойгу попросил Путина о выплатах для военных

Шойгу попросил Путина дать поручение поддержать довольствие военных на высоком уровне
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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу государства Владимира Путина дать поручение о выплатах для военных. Об этом сообщает ТАСС.

«Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения не только в рамках предвыборной кампании <...> по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы мы всегда имели возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию», — сказал министр обороны в воскресенье, 22 августа, на встрече президента с представителями «Единой России».

Ранее в мае Шойгу рассказал, что Минобороны собирается привлекать россиян на военную службу с помощью высоких зарплат. «У нас зарплата выше», — сказал он и отметил, что это «немаловажный момент». Таким образом, считает министр обороны, молодежь начнет активнее идти в армию.

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