Шойгу проехал по полигону на танке

Глава Минобороны Сергей Шойгу проехал на танке Т-80БВМ на подмосковном полигоне Алабино

Министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии «Армейских международных игр — 2021» опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там уточнили, что глава военного ведомства проехал по подмосковному полигону Алабино на новом российском танке Т-80БВМ. Таким образом он оценил подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше четырех километров.

По итогам проверки Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению международных игр и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет в Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.