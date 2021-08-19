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Шойгу проехал по полигону на танке

Глава Минобороны Сергей Шойгу проехал на танке Т-80БВМ на подмосковном полигоне Алабино
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Кадр: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии «Армейских международных игр — 2021» опробовал трассу самого зрелищного конкурса «Танковый биатлон», управляя танком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там уточнили, что глава военного ведомства проехал по подмосковному полигону Алабино на новом российском танке Т-80БВМ. Таким образом он оценил подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше четырех километров.

По итогам проверки Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению международных игр и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет в Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.

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