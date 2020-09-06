Шойгу пообещал модернизировать все танки Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М. Это пообещал министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что толчком для модернизации Т-72 послужили Армейские игры: в первых состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1, после которых в машины были внесены технические изменения, позволившие значительно увеличить боевую эффективность и надежность. «В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки», — пояснил он.

Шойгу добавил, что не только Россия изучает результаты «Танкового биатлона». Так, после соревнований Китай также начал совершенствовать свою технику: на основных боевых танках Тип 96Б снизили массу, улучшили подвижность, усовершенствовали систему управления огнем и установили противоскользящее покрытие.

В феврале 2019 года военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем, если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».