Шойгу оценил сложность ситуации в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Афганистане как существенно более сложную, чем положение после вывода из страны советских войск в 1989 году. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РИА Новости.

Также глава Минобороны прокомментировал фото 30-летней давности, где, по словам интервьюера, он стоит в окружении «каких-то талибов». Шойгу в ответ напомнил, что радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) тогда еще не было.

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — рассказал Шойгу.