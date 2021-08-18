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Шойгу предрек гибель человечества из-за нерационального потребления ресурсов

Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Человечество семимильными шагами движется к гибели из-за нерационального потребления товаров и ресурсов. Это предрек министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, слова которого приводит журнал «Вокруг света».

«Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — отметил Шойгу.

В качестве примера министр рассказал о своем дедушке, который был охотником. По словам Шойгу, на охоте он добывал всегда столько мяса, сколько мог съесть.

«Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», — заключил глава Минобороны.

Ранее на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения он прокомментировал фотографию 30-летней давности, сделанную в Афганистане. Так, один из студентов спросил Шойгу о снимке, на котором тот стоит «с какими-то талибами». Министр обороны ответил, что снимок был сделан в Кабуле.

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