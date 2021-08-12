Шойгу призвал избежать повторения 90-х в России

Министр обороны Сергей Шойгу призвал избежать повторения тяжелой политической и экономической ситуация, сложившейся в 90-х годах XX века в России. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РИА Новости.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — заявил глава Минобороны.

Это стало ответом политика на вопрос о причинах решения возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу. Он напомнил, что занимался тем же самым как раз в 90-е годы.

Шойгу отметил, что страна с тех времен сильно изменилась, в связи с чем в сравнении с 90-ми годами кратно возросла ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов.

«Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано», — сказал Шойгу.