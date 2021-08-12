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Шойгу прокомментировал свое фото с моджахедами из 80-х

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Фото: Telegram-канал Kotsnews
Глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на вопрос о фотографии с моджахедами в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения прокомментировал фотографию 30-летней давности, сделанную в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Один из студентов спросил Шойгу о снимке, на котором тот стоит «с какими-то талибами». «Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — объяснил глава Минобороны, отметив, что радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) тогда еще не было.

Ранее 12 августа Шойгу охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Афганистане как существенно более сложную, чем положение после вывода из страны советских войск в конце 80-х.

В настоящее время, по данным Евросоюза, под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Кроме того, талибы угрожают захватить еще 11 городов разных провинций и пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск, расположенных на севере.

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