Министр обороны России назвал страшнейшую угрозу для страны

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал страшнейшую внутреннюю угрозу для страны. Он заявил, что опасность для России несет разложение общества, его процитировало РИА Новости.

По его словам, внешние угрозы понятны, так как страна понимает, кто и чем угрожает ей, а также знает, как с этим бороться.

Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, в последние десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны Сергей Шойгу о главной внутренней угрозе для России

Реакция на высказывание

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Лентой.ру» ответил на слова Шойгу. Милонов согласился с тем, что наибольшую опасность для государства представляет внутреннее разложение общества, которому активно способствуют западные страны, насаждающие свою псевдолиберальную идеологию.

Даже нападение в 1941 году, наверное, все-таки было обречено, — считает политик. — А вот внутренние враги: либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты всегда были реальной проблемой государства. Настоящие трагедии ведь происходят не во время внешних вторжений, а во время внутренних смут. Как революция 1917 года не произошла бы, не случись внутреннего предательства. Внутренний предатель — это главный враг Виталий Милонов о наибольшей угрозе для государства

Депутат считает, что оппоненты России, как и раньше, пытаются воздействовать на страну не только путем внешних угроз, но и внутреннего разложения. Именно поэтому страна предпринимает все возможные шаги, чтобы очиститься от деструктива. Милонов неоднократно высказывался против ЛГБТ. Так, он заявлял, что стерилизовать геев и держать их в специальных приютах, как это делают с кошками — способ борьбы с распространением гомосексуализма в обществе. А в мае Милонов назвал хорошей идеей предложение рэпера Василия Вакуленко сделать 32-летнего бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова министром культуры Дагестана. Парламентарий допустил, что спортсмен мог бы пригодиться в экспертной комиссии Министерства культуры, чтобы не допускать «всякое гейство на экранах».

Центры пропаганды

В начале августа Шойгу высказывался на похожую тему. Он заявил, что по России распространяется информационное оружие. По словам министра, в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной деятельности в России. «Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — рассказал Шойгу.

По его словам, иностранные центры распространяют разные слухи, от этих структур исходят «не самые лучшие ароматы». Шойгу объяснил, что там следят за информацией в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет» и приглашают их на работу за вознаграждение. Также министр заявил, что в России не готовят специалистов по информационным атакам.

8 августа с Шойгу согласился экономист Никита Кричевский, который также рассказал о западной пропаганде в России. Экономист напомнил о документах британской разведки о финансировании антироссийской пропаганды через обширную сеть НКО, которые были в итоге рассекречены движением Anonymous. Группа Anonymous вскрыла связь участников «гуманитарных программ» с британской разведкой, «засветив» резюме одного из сотрудников. В нем говорится, что раньше этот человек работал политтехнологом в НАТО и британском Министерстве обороны, напомнил Кричевский. Anonymous, напомнил эксперт, дал наводку на три таких центра. В частности, говорится о Центре передового опыта в области стратегических коммуникаций (StratCom) в Риге, Центре передового опыта НАТО в области киберзащиты (CCDCOE) в Таллине и Центральной группе психологических действий (CGDP) в Варшаве.

Опять Запад

9 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах западных стран подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России. «Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — отметил глава МИД России. В конце июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные страны негодуют по поводу каждого закона, принимаемого в России, при этом сами активно занимаются созданием железных занавесов. Так она прокомментировала новый закон о научных грантах в Канаде. Захарова рассказала, что теперь канадские научные институты не получат гранты на разработки совместно с иностранными учеными, если у спецслужб страны будут «свои представления о перспективах проекта».

