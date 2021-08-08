Милонов предложил стерилизовать геев и держать их в приютах

Стерилизовать геев и держать их в специальных приютах, как это делают с кошками — способ борьбы с распространением гомосексуализма в обществе, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. Соответствующие заявления он сделал в ролике, который выложил в свой TikTok.

Таким образом Милонов отвечал на вопрос журналиста. Сравнивая людей с гомосексуальной ориентацией и животных, депутат подчеркнул, что «геи — это самая низшая стадия развития животного мира». В комментариях к ролику он подчеркнул, что снова говорит о проблемах ЛГБТ из-за того, что люди сами задают ему вопросы на эту тему.

В июле Милонов захотел наказывать людей за появление в общественных местах Санкт-Петербурга в откровенных нарядах: по его словам, полицейские должны выносить предупреждение неподобающе одетым прохожим.

В январе 2018 года Виталия Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах. Депутат высказался против манекенов с «нереальными» пропорциями тела и предложил устанавливать в магазинах манекены со среднестатистической фигурой.

