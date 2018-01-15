Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против манекенов с «нереальными» пропорциями тела в магазинах. С таким заявлением он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает в понедельник, 15 января, RT.

Милонов предложил устанавливать манекены со среднестатистической фигурой. «Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые для подавляющего большинства покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстегивая их к соответствию негласным канонам красоты», — заявил он.

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Депутат отметил, что обычные параметры соответствуют размерам 46-48, а «идеальные» манекены заставляют покупателей испытывать стресс и покупать вещи, которые им не подходят.

В октябре прошлого года Милонов счел проигранной войну с эротической мафией, которая занимается обеспечением деятельности публичных домов, но призвал хотя бы оперативно блокировать сайты с рекламой интимных услуг, чтобы не допустить пропаганды подобного образа жизни.

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